Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo: tocca a Perin, torna Cuadrado

Dal cambio in porta fino alle novità in attacco: andiamo alla scoperta delle probabili formazioni di Juventus e Sassuolo

Dopo aver vinto e convinto in Serie A contro l'Hellas Verona, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare il Sassuolo, prossimo avversario nel suo cammino in Coppa Italia. L'ultimo scontro tra bianconeri e neroverdi è terminato in favore della squadra di Dionisi, che in campionato si è portata a casa i tre punti grazie al gol negli ultimi minuti di gioco di Maxime Lopez. La Juve avrà voglia di rivalsa. Come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.