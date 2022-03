Villareal in emergenza, Emery: “Juve favorita ma abbiamo le nostre possibilità”

La squadra spagnola giocherà mercoledì sera contro la Juventus all'Allianz Stadium nel ritorno degli ottavi dei finale della Champions League

redazionejuvenews

La Juventus è attesa dagli ottavi di ritorno della ChampionsLeague, che mercoledì sera tra le mura amiche dell'AllianzStadium vedrà arrivare il Villareal di Emery: dopo l'1-1 della partita di andata i bianconeri saranno costretti a vincere per passare il turno, vista anche l'abolizione della regola dei gol in trasferta, che non valgono più doppio in caso di pareggio. Un solo risultato utile quindi per la Juventus per arrivare al passaggio del turno, con Massimiliano Allegri che sta alzando la tensione del gruppo per arrivare al meglio alla partita.

Chi arriva alla sfida con quale acciacco è il Villareal: nonostante la vittoria sul Celta nel week end di Liga, il tecnico dei gialloneri è alle prese con le condizioni fisiche di alcuni importanti giocatori, che non sono al meglio. Tra tutti spicca il nome di Raul Albiol, uscito a metà partita precauzionalmente per un risentimento muscolare alla coscia, con le sue condizioni che saranno valutate nelle prossime ore, così come quelle di Juan Foyth, che non è più sceso in campo dopo la partita d’andata, che è alle prese con una forte lombalgia. Out dovrebbe essere anche Alberto Moreno, con Emery che però può sorridere per il ritorno di Gerard Moreno, vittima di un problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori per un mese e mezzo.

Emery intanto ha iniziato a parlare della sfida dopo la partita di campionato: "Non abbiamo pensato alla Juve in nessun modo perché sapevamo che quella con il Celta Vigo era una gara molto difficile. La Champions League è emozionante, ma la Juve è favorita e quando arriverà maggio avremo il campionato, a meno che non faremo una Champions League con lode. E in campionato dobbiamo inseguire l'obiettivo di essere in Europa. Adesso pensiamo alla Champions League, giochiamo contro grandi squadre ma abbiamo le nostre possibilità". Nel frattempo, parlando di mercato, attenzione a Cherubini che ora può soffiare un giocatore a Maldini: "C'è l'intesa!" <<<