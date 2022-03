Uefa Youth Legue: Juventus domani in campo contro il Liverpool

La formazione dei baby bianconeri scenderà domani in campo contro i pari età del Liverpool nella partita valevole per gli ottavi di Youth League

redazionejuvenews

L'attesa è finita. Domani la JuventusUnder19 scenderà in campo per la prima volta negli ottavi di UEFAYouthLeague contro il Liverpool, in una partita dalla grande importanza. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la sfida.

"CI SIAMO.

Domani alle 16 l'Under 19 bianconera affronterà la sfida più importante della sua storia. Alle 16, si scende in campo per la sfida contro il Liverpool!

Il sorteggio ha messo nell'agenda dei bianconeri una sfida emozionante, storica, bellissima. A Vinovo, alle 16 del 15 marzo, sarà Juve-Liverpool.

Il Liverpool arriva a questo appuntamento dopo aver superato da primo in classifica la fase a gironi. I Reds hanno chiuso a quota 11 punti, davanti all’Atletico Madrid, secondo a quota 10. Tre successi, due pareggi e una sconfitta, nelle sei gare disputate, hanno permesso agli inglesi di strappare un pass per gli ottavi di finale di Youth League. Nella fase a eliminazione diretta, poi, si sono trovati di fronte il Genk e dopo una gara molto equilibrata, conclusasi sull’1-1, il Liverpool ai rigori ha avuto la meglio sulla squadra belga superando il turno.

In Youth League, quest’anno, i Reds non hanno mai vinto: 1-1 sul campo del Porto, sconfitta per 2-0 in Spagna contro l’Atletico Madrid e 1-1 proprio in Italia contro il Milan.

Così l'allenatore Bonatti:"Un traguardo storico per il Club, siamo orgogliosi di rappresentarlo. La giornata di oggi è la sintesi di quello che facciamo nel quotidiano, cioè lavorare per essere capaci di restare concentrati, di resistere, di imparare dal passato e mantenere il sangue freddo e la lucidità. Questa vittoria è il giusto premio per una squadra che sta facendo qualcosa di straordinario, è una giornata speciale che i ragazzi ricorderanno a lungo. Siamo partiti bene, oggi, poi siamo stati bravi a non disunirci nel momento in cui siamo restati in inferiorità numerica. Il calcio toglie e dà, oggi siamo stati ricompensati. Adesso ci prendiamo tutte le emozioni che è normale provare, e quando sarà passata continueremo a crescere, abbiamo una partita di campionato impegnativa fra pochi giorni; poi ripenseremo a questa competizione con orgoglio"." (Juventus.com)