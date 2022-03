News Juve / Clamoroso Allegri: può andare via? Ecco cosa sappiamo

La Juve, dopo un difficile avvio di stagione, si sta pian piano ritrovando, almeno sotto il punto di vista dei risultati. La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha infatti inanellato un'importante striscia di risultati utili consecutivi , che l'hanno proiettata in maniera decisa in zona Champions.

Sogni a parte, per ora è giusto focalizzarsi sull'obiettivo primario, che non si può assolutamente mancare: la qualificazione alla prossima Champions League. Un passaggio fondamentale per la Juve, manche in vista delle prossime mosse di mercato del club bianconero. Allegri mantiene il focus su questo obiettivo. Ma nel frattempo, in questi ultimi giorni, sono spuntate all'improvviso delle voci proprio sul futuro del tecnico toscano: ecco quanto ne sappiamo in merito <<<