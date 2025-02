Quintiliano: “Juventus come una macchina uscita difettosa”

Giampietro Quintiliano ha paragonato, con una metafora, la Juve di questa stagione a una macchina che sarebbe uscita difettosa dalla fabbrica

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha parlato della Juventus a seguito dell’eliminazione della squadra dai play off Champions per mano del Psv Eindhoven. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juve di Motta è come una nuova macchina uscita difettosa dalla fabbrica. Spesso si ferma, poi la si porta dal meccanico e riparte. Offre anche qualche buona performance (vedi Derby d’Italia), salvo poi bloccarsi di nuovo, fino a sbandare, come avvenuto in casa del PSV, nella serata che ha segnato l’uscita dalla Champions League, prematura e economicamente sanguinosa. La sfida dello stadio Philips ha messo in mostra il peggio di questa. Intanto alcune scelte di formazione sono state quanto meno discutibili”.

Quintiliano: “Tanti dubbi sulle scelte di Thiago Motta”

Il giornalista ha proseguito: “In particolare, quella di tenere fuori Thuram, in questa fase tra i più in forma, per mettere in formazione Koopmeiners. L’olandese ancora una volta da segno meno, se poi era reduce dalla febbre, ancora più inspiegabile dopo un primo tempo tutto sommato tranquillo, è saltata la luce, con conseguente buio totale. Non è una novità in questa stagione. Calo fisico? Mentale? Chissà. I cambi sono stati ancora una volta incomprensibili per certi versi, tardivi per altri. Dopo il pareggio di Weah, invece di dare spazio a forze fresche, Thiago ha fatto marcia indietro, rinviando le sostituzioni. Poi la scelta di dare fiducia a Savona, in questo momento inaffidabile (ha rischiato anche l’espulsione), far entrare troppo tardi Vlahovic e rigorosamente al posto di Kolo Muani, una volta insieme possono giocare. Nico Gonzalez non ne aveva più, perché tenerlo dentro per tutti i 120 minuti? Tanti dubbi”. Leggi anche le parole di Del Piero sull’eliminazione della Juventus <<<