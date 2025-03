Vignola: "Alla Juve situazione difficile. Su Motta..."

Beniamino Vignola, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Thiago Motta.

Beniamino Vignola, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport sul momento complicato della Vecchia Signora, dopo l’uscita dalla Champions e dalla Coppa Italia: “Alla Juventus la situazione è un po’ difficile, tra alti e bassi. Dopo l’Inter la squadra sembrava uscita dall’impasse, ma l’eliminazione in Coppa Italia ha rovinato l’andamento. Dopo i cambi drastici in estate si sapeva che ci sarebbero stati degli stop, qualcuno è imprevisto”.

Su Thiago Motta

“I conti si fanno alla fine e purtroppo i tecnici sono molto legati ai risultati. Potrebbe però esserci anche un risveglio…Come vedo il centrocampo della Juventus delle ultime stagioni? Eravamo abituati troppo bene con Pirlo, Pjanic e gli altri… Ora manca qualcuno che metta ordine. Koopmeiners l’avevo visto bene all’Atalanta, spezzo sempre una lancia per chi è appena arrivato. Aspettiamo anche lui”. Intanto ecco le parole in conferenza stampa di Thiago Motta, in vista della partita contro l’Hellas Verona<<<