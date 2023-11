Vignola: “Juve-Inter non decisiva ma i bianconeri sono da scudetto”

Intervistato a Radio Bianconera, Beniamino Vignola ha parlato del derby d'Italia in programma nel prossimo weekend di Serie A. Per l'ex calciatore lo scontro tra Juventus e Internon sarebbe decisivo: “Storicamente è da scudetto. Sicuramente non sarà decisiva perché siamo all'inizio del campionato, ma una vittoria darebbe alla Juve una grande autostima e anche un senso all'ottimo cammino fatto finora. In sostanza, sarebbe la certificazione che i bianconeri lotteranno per il titolo fino alla fine. significherebbe sicuramente partecipare fino alla fine alla corsa per il titolo”.