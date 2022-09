Vieri: “La Juve fa peggio ogni settimana, non sanno cosa devono fare”

L'ex attaccante, in diretta Twitch sulla Bobo Tv, si è espresso così: "Non possono far peggio di così e invece ogni settimana ci riescono. Arrivabene non può dire che mandare via Allegri adesso è una follia. Ogni settimana sta facendo sempre peggio, è una squadra che fa fatica a far tutto. Mi dispiace vedere così una squadra così forte. Nonostante le assenze, il Monza lo devi battere, la partita la devi fare te. Davanti hai Vlahovic, Di Maria e Kostic, dietro Bremer, Danilo, sono tutti Nazionali. Non sanno mai quello che devono fare".