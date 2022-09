Brambati: “Preparerei la strada per Conte. Lo staff conta più di Allegri”

Il procuratore ed ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del futuro del tecnico della Juve, svelando un retroscena

La Juventus è arrivata alla sosta nel peggiore dei modi. La sconfitta subita contro il Monza è stata l'ultimo tassello di un inizio di stagione davvero complicato. Due vittorie, quattro pareggi e una sconfitta rappresentano un bottino decisamente sotto le aspettative, a cui vanno aggiunte le due sconfitte nel girone di Champions League . E Massimiliano Allegri ora è sempre più in discussione, tra tifosi e media.

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dicendo la sua sul futuro della panchina della Juve: "Io preparerei la strada per Conte, che non ha ancora rinnovato col Tottenham e va a scadenza nel giugno 2023. Mi preparerei per una buonuscita con Allegri, continuando fino a fine stagione salvando il salvabile. E poi lo dico da tempo, la Juve va a due all’ora, è un problema di preparazione".