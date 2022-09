Juve, Agnelli da fiducia a Allegri. Moggi conferma: “Non verrà esonerato”

Allegri verrà esonerato? Per il momento il presidente della Juve Agnelli ha confermato la fiducia all'allenatore ma servirà una svolta

redazionejuvenews

Brutte prestazioni e risultati deludenti: la stagione della Juve non poteva cominciare peggio di così. La squadra di Allegri martoriata dagli infortuni non è ancora riuscita ad esprimere il proprio calcio, fragile in fase difensiva e inconsistente in quella offensiva. Tutti puntano il dito verso l'allenatore bianconero, incolpato del disastro generale. Ora la pausa nazionali darà tempo alla dirigenza di riflettere: Allegri verrà esonerato?

La risposta più semplice a questa domanda è no. La Juve darà ancora fiducia a Max, anche per un fattore economico. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, al termine della sfida contro il Monzail presidente Agnelli avrebbe chiamato Allegri proprio per assicurargli il suo appoggio. Allegri non sarà esonerato per il momento, ma servirà una svolte e soprattutto serviranno risultati.

Tra i possibili sostituti in caso di addio ci sono i grandi nomi come Tuchel e Pochettino, ma anche Montero, soluzione low cost direttamente dall'Under19. Intervistato da Adnkronos sull'argomento l'ex presidente bianconero Moggi ha rivelato: "Non c'è dubbio che Montero sia un grande tecnico. Ha conoscenze tecniche, carisma, carattere e potrebbe fare bene. Montero resterà comunque all'Under 19 perché Allegri non verrà esonerato. Max è un allenatore esperto e magari riuscirà a invertire la rotta. Se tiene dura il prossimo mese, poi a gennaio dopo il mondiale inizierà un'altra stagione e può cambiare tutto".