Vieri: “Il calcio italiano sta tornando in auge”

Christian Vieri, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole al summit di Riyadh: “Penso che sia importante per il calcio italiano essere qui, quello arabo è un grande mercato. Penso che il calcio italiano stia tornando, negli ultimi anni siamo andati così così ma di recente i club stanno lavorando molto bene”.

Sui risultati degli ultimi anni

“Negli ultimi 3-4 anni le società italiane hanno fatto molto bene: penso ai risultati europei di Inter, Roma, Fiorentina, Atalanta che ha vinto l’Europa League. Io credo che stiamo tornando ai livelli del passato e che sia importante venire qui in Arabia per far vedere i progressi che stiamo facendo. Di recente ho parlato con Di Biagio, che allena l’Under-23 saudita, e mi ha detto che ci sono almeno 6-7 giocatori di grande talento. Penso che sempre più calciatori, in futuro, verranno a giocare in Italia e in Europa in generale”.