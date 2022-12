Juve, le vicende societarie non devono influenzare il campo

In casa Juventus è un momento delicato a livello societario, tra cambiamenti e vicende giudiziarie. Intanto la squadra prepara la ripresa

Giornata importante per la Juventus. Oggi infatti ci sarà l'ultima Assemblea degli azionisti presieduta dall'ormai ex presidente Andrea Agnelli. Nella prossima Assemblea, il 18 gennaio, sarà poi nominato il nuovo CdA. Un momento delicato per la società. Da una parte c'è il passaggio di consegne verso la nuova struttura dirigenziale, dall'altra ci saranno le sfide che questa dovrà affrontare. Nelle prossime settimane infatti ci saranno gli sviluppi delle vicende giudiziarie legate all'inchiesta Prisma e al caso plusvalenze.