Juventus, Kean cambia agente: ufficiale il passaggio da Pimenta a Lucci

Recentemente Rafaela Pimenta aveva parlato del suo oramai ex assistito: "Io dico sempre che non trovo molto elegante nei confronti dei club parlare di trasferimenti quando non siamo nemmeno a metà stagione. C’è ancora da lavorare, penseremo a queste cosa tra qualche mese. Moise ha tenuto duro nei momenti difficili con l’appoggio di chi gli era intorno e sarà protagonista a lungo nella Juve.

Paul è stato invitato dalla Francia in Qatar, ma ha deciso di andare a farsi visitare a Pittsburgh e restare a lavorare durante le vacanze. Dopo l’amarezza per questo Mondiale mancato e per l’apporto che non ha potuto dare alla Juventus vuole recuperare il tempo perduto. Quindi niente svaghi, ma solo tanto lavoro per tornare il più in fretta possibile a disposizione di Allegri. Sull'intervento in ritardo ha solo ascoltato un parere me-dico, non ha deciso d’istinto".