Vezzali: “Riforme per il calcio. Napoli? C’è la Giustizia Sportiva”

Il sottosegretario con la delega allo sport ha parlato a margine di un evento dedicato ad Artemio Franchi, toccando alcuni temi d'attualità.

Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo sport, è intervenuta a un evento dedicato ad Artemio Franchi, storico dirigente di Figc, Uefa e Fifa, di cui quest'anno ricorre il centenario. Non sono mancate dichiarazioni ai giornalisti presenti, su vari argomenti. Si parte dalla crisi del calcio italiano: "Dal mio insediamento ho sempre sottolineato come il calcio abbia bisogno di una serie di riforme create dall'interno. La situazione che si è venuta a creare dimostra una volta di più che il calcio sta soffrendo, è in crisi e sicuramente, per quanto riguarda il governo, stiamo lavorando a una serie di misure che nell'immediato possano consentire al mondo del calcio in particolare, ma non solo, di risollevarsi. Saranno misure ad hoc per consentire al mondo del calcio di poter tornare a respirare e a investire sui giovani, che oggi non giocano più nei cortili e sono sempre proiettati in casa a giocare con i social".