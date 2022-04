Juve, oggi scarico, domani riposo. Locatelli out un mese

Dopo la sconfitta di ieri contro l'Inter, la squadra di Max Allegri oggi si è allenata alla Continassa. Il centrocampista fuori 4 settimane.

Dopo due settimane di attesa, il Derby d'Italia rappresentava una di quelle occasioni che capitano una sola volta. Battere l'Inter avrebbe significato la quasi certezza di un posto in Champions League e la possibilità di rientrare davvero nella lotta per lo scudetto, scavalcando i nerazzurri al terzo posto. Invece è arrivata unna sconfitta, con episodi arbitrali che sono destinati a far discutere per molto tempo . Detto addio alla corsa per il titolo , ora la squadra bianconera dovrà subito rialzarsi e affrontare al meglio gli ultimi impegni della stagione. C'è ancora il quarto posto da difendere , con la Roma che si è avvicinata con la vittoria di Genova contro la Sampdoria, portandosi a 5 punti. E poi c'è la Coppa Italia , dove la squadra di Allegri ripartirà dalla vittoria di misura del Franchi nella semifinale di andata contro la Fiorentina. Oggi intanto si è tornati subito a lavorare sul campo. Andiamo a leggere il report dell'allenamento e la nota sulle condizioni di Manuel Locatelli , dal sito ufficiale della Juventus.

Lasciarsi subito alle spalle l’immeritata sconfitta di ieri sera nel Derby d’Italia. Questa la parola d’ordine dei bianconeri, che adesso hanno tutta la settimana per preparare la sfida di sabato a Cagliari, la prima della volata finale che porterà a fine campionato. Ci sono ancora importanti obiettivi in stagione, ecco perché il gruppo si è ritrovato oggi alla Continassa, in mattinata. Scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri sera, campo con esercizi di possesso palla e partitella finale per il resto della squadra.Domani riposo per tutti, si torna in campo mercoledì mattina.