Le bianconere impegnate in Nazionale

La Juventus Women di Joe Montemurro, si è scrollata subito di dosso la delusione arrivata per l’eliminazione dalla Women’s Champions League: le bianconere, dopo essersi imposte nella partita di andata per 2-1 tra le mura...

La JuventusWomen di Joe Montemurro, si è scrollata subito di dosso la delusione arrivata per l'eliminazione dalla Women'sChampionsLeague: le bianconere, dopo essersi imposte nella partita di andata per 2-1 tra le mura dell'Allianz Stadium, hanno perso la gara di ritorno in terra francese per 3-1, dicendo addio al sogno di entrare nelle prime quattro d'Europa. Una cavalcata europea senza eguali quella delle bianconere, che per la prima volta sono arrivate così lontano in Europa.