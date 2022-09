Juve, ora testa al Psg: da valutare Di Maria e Danilo

La squadra bianconera torna da Firenze con un punto. Martedì la sfida ai parigini: apprensione per le condizioni di alcuni big acciaccati

redazionejuvenews

Al Franchi la Juventus non è andata oltre il pari. Contro la squadra viola i bianconeri sono passati in vantaggio al 9' con il gol di Arkadiusz Milik, ancora a segno dopo il 2-0 che aveva chiuso la partita con lo Spezia. La gara sembrava essersi messa in discesa per la squadra di Massimiliano Allegri, ma la Fiorentina ha avuto la forza di reagire. Grazie a un'ingenuità difensiva, i padroni di casa hanno trovato un contropiede letale, finalizzato con freddezza da Kouamé per l'1-1. Si tratta del terzo pareggio in cinque partite per la Juve in questo inizio di Serie A. Ora la testa va a martedì, quando i bianconeri affronteranno al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain, nella prima gara del girone di Champions League.

Allegri nel post partita ha voluto allentare la tensione in vista della trasferta francese: "Se vogliamo essere realisti la partita più importante della Champions è quella in casa con il Benfica". La partita di Parigi però sarà una tappa importante di questo avvio altalenante di stagione. Di certo rivedremo in campo Dusan Vlahovic, che è rimasto per tutti e 90 i minuti a Firenze, a guidare l'attacco bianconero. Da valutare invece le condizioni dei diversi giocatori che non sono al meglio. Bonucci è rientrato nel finale contro la Fiorentina e in una partita così importante potrebbe tornare dall'inizio.

C'è apprensione invece per le condizioni di Di Maria. Il Fideo è tornato dal primo minuto nella gara del Franchi, ma è uscito all'intervallo. Nelle prossime ore si capirà se sarà in grado di giocare dall'inizio contro la sua ex squadra martedì. Da valutare poi anche le condizioni di Danilo. Nel finale della partita di Firenze, dopo aver fatto un salvataggio difensivo, il brasiliano ha accusato un problema a una caviglia. L'ex Manchester City è rimasto in campo, ma certamente non è al meglio in vista del prossimo impegno.