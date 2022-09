Juve, Vlahovic fuori per tutti i 90 minuti. Gol subito da evitare

Un altro pareggio per la Juventus . Al Franchi i bianconeri non sono andati oltre l'1-1 contro la Fiorentina . La squadra di Massimiliano Allegri era passata in vantaggio dopo 9 minuti con il secondo gol consecutivo di Arkadiusz Milik , bravo a buttarsi sul tiro-cross di Kostic . Ma i padroni di casa poi hanno subito trovato la forza di reagire. Sfruttando un errore su un calcio d'angolo bianconero, la Viola ha trovato il pareggio con Christian Kouamé , imbeccato da Sottil . E' il terzo pareggio della Vecchia Signora nelle prime cinque partite di Serie A.

Dagli studi di Sky Sport Stefano De Grandis ha analizzato la gara: "Una grande bocciatura per la Juve. Allegri si affida ai singoli ma continua a non giocare bene. Dopo il gol di Milik poteva andare bene, ma se prendi gol così e le grandi personalità sbagliano, come Di Maria sul gol, la Juve poi frana perché non ha un gioco. Come ha fatto gol nelle ultime partite? Su calcio di punizione perché su azione non ha prodotto quasi nulla. Perché poi rinunciare a Vlahovic che ha sempre segnato nelle ultime gare? E' strano perché una delle qualità di Allegri sono i cambi. Paredes? Per me ha fatto il minimo, ha gestito la palla con attenzione, ma senza guizzi. Abbiamo criticato tante volte Arthur ma non è che lui abbia verticalizzato più di tanto".