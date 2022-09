Allegri: “Sono contento del risultato, potevamo anche perdere”

Massimiliano Allegri, ha analizzato l'ennesimo pari della Juventus, che quest'oggi è stata fermata dalla Fiorentina sull'1-1.

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il pareggio tra i bianconeri e la Fiorentina. Ecco le sue parole a DAZN: "Alla fine ero un po’ arrabbiato perché volevo che finisse la partita perché loro stavano spingendo. Potevamo fare meglio in qualche contropiede, però la partita andava chiusa nel primo tempo. È un cambio di mentalità, quelle sono palle pesanti. In un momento così la partita va azzannata, non siamo stati capaci. Quello è l’unico rammarico. I ragazzi hanno fatto una buona partita, c’è stato il giusto spirito. E’ il quinto risultato positivo, ora ci prepariamo per la Champions poi penseremo alla Salernitana".

Sulla gara: "C’è stato anche che Di Maria è uscito e ho dovuto mettere Cuadrado alto che fa più fatica. Paredes finché ha retto, poi ho messo Fagioli e Miretti. Sono contento del risultato, ma in quei momenti lì le partite a Firenze le puoi perdere. Dal 2-0 all’1-1 con un rigore contro, il calcio è bestiale. La palla alla Juventus è diversa rispetto alle altre squadre. Poi andiamo da calcio d’angolo, e lì prendiamo gol. E’ cambiata la partita, anche a livello psicologico. Oltre la gestione, in alcune situazioni tenevamo la palla a destra senza venire dalla palla opposta. In alcune situazioni al terzo passaggio si poteva andare dentro. Sono comunque contento del risultato. Oggi abbiamo giocato con Di Maria che ha fatto due allenamenti, Paredes è arrivato ieri, Bonucci ha fatto due allenamenti. Ci sono ragazzi che hanno fatto 5 partite di fila. Prendiamo le cose positive, queste partite puoi rischiare anche di perderle".

Su Vlahovic: "Più di 5 cambi non potevo fare. Alex Sandro aveva un problema sul flessore, Paredes l’ho tolto perché era cotto, poi è uscito Di Maria. Ho messo Kean che poteva dare profondità, Milik è bravo a farci uscire. Vlahovic si è riposato ed è pronto per le prossime partite. La quota per lo Scudetto? Ora non è altissima, dipende se qualche squadra inizia a fare filotti. Speriamo di essere noi".