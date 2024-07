Verso Norimberga-Juve, Klose: “Siamo sfavoriti”

La Juve si prepara a sfidare il Norimberga in amichevole: le parole dell'allenatore della squadra tedesca, Miroslav Klose

La Juve si prepara a sfidare il Norimberga, amichevole in programma il prossimo sabato 26 luglio. In vista della partita l’allenatore della squadra tedesca, l’ex bomber della Lazio Miroslav Klose, ha detto: “Ancora più che nel test con il Blackburn, contro la Juve saremo sfavoriti, lo sappiamo. Ma vogliamo e dobbiamo fare bella figura davanti al nostro pubblico”.

Juve, le parole di Klose

“Sappiamo che non sarà semplice, ma avremo la spinta dello stadio e la nostra casa deve diventare una fortezza, in amichevole come nelle partite ufficiali. Questo dovrà sempre essere il nostro spirito ed è in questo modo che intendiamo affrontare ogni sfida”, ha concluso.