Verso Juventus-Milan: fischietto affidato al Sig.Mariani

A due giornate dalla fine, il prossimo weekend la faranno da padrone due big match al sapore d'Europa. Inter-Atalanta e Juventus-Milan. Per la sfida all'Allianz l'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali. Per il match dei bianconeri ci sarò il Sig.Maurizio Mariani, coadiuvato dalla coppia Costanzo-Passeri. Quarto uomo: Massimi, al Var ci sarà Irrati e all'Avar Piccinini.

14 i precedenti con al Juventus per lui (13 in campionato e uno in Coppa Italia). Decisamente positivo il bilancio: con dieci successi in favore della Vecchia Signora, tre pareggi ed una sola sconfitta (che risale al 26 gennaio di tre anni fa contro il Napoli al Maradona).