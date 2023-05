Mercato Juve | Mancini al posto di Allegri: annuncio a sorpresa | News

Roberto Mancini potrebbe prendere il posto di Allegri sulla panchina della Juventus. Fabio Santini, intervenuto ai microfoni di TVPlay ha svelato questa indiscrezione che avrebbe più di qualche fondamento. La Juventus ha bisogno di un vero e proprio scossone ed è in questo senso che si sta lavorando da qualche tempo a questa parte. Le parole di Santini, non lasciano spazio alle interpretazioni: "Quello che posso dirvi è che Allegri sta trattando la buonuscita con la Juve, che a sua volta sta provando a risolvere il nodo legato a Giuntoli. E' stato scelto lui come nuovo DS, può arrivare subito o nel 2024". Poi, le parole - appunto - sul possibile arrivo di Roberto Mancini.

Juventus, arriva Mancini al posto di Allegri?

Clamoroso lo scenario che viene ipotizzato proprio circa la possibilità di vedere Mancini alla Juve e Allegri in Nazionale. "Per la Juve attenzione a Mancini, che piace da diversi anni. Può lasciare la Nazionale e il sostituto potrebbe essere proprio Allegri". Uno scenario per certi versi incredibile ma che potrebbe diventare realistico da qui a qualche settimana.