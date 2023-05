Aspettando di capire quale sia il futuro di Massimiliano Allegri con la Juventus , il giornalista Luca Calamai ha provato a tracciare l'identikit di un successore. Intervenuto a Radio TMW, avrebbe respinto l'idea le soluzioni Alessio Dionisi o Igor Tudor per la panchina bianconera. Calamai preferirebbe un allenatore già abituato ad allenare in una panchina di prestigio come quella bianconera.

Ecco cosa ha detto in merito alla Juventus: "Sono allenatori in gamba, nulla di dire. Ma se si vogliono gestire e valorizzare i giovani allora serve un allenatore di alto livello. Uno in grado di valorizzare giocatori come Kvaratskhelia, come quelli prodotti dall’Under 23. Io mi immagino un allenatore importante anche perché in questo momento manca una figura rappresentativa. Qualcuno che possa diventare la faccia tecnica di una società che deve portare avanti un nuovo percorso".