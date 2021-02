Verso Juventus-Crotone: pochi dubbi di formazione per Pirlo

Ecco la probabile formazione bianconera che dovrebbe scendere in campo domani

redazionejuvenews

La Juventus è tornata ieri al lavoro alla Continassa per preparare la sfida al Crotone, in programma lunedì sera all'"Allianz Stadium" e valevole per la quarta giornata di ritorno di campionato. Dopo il ko di Napoli, la squadra di Andrea Pirlo è ferma al quinto posto in classifica, scavalcata anche dalla Lazio vittoriosa ieri contro la Sampdoria. La vetta è al momento distante otto punti, occupata dall'Inter che la scorsa settimana ha scavalcato i cugini del Milan, contro cui saranno impegnati oggi nel classico "derby della Madonnina". La vittoria, per Ronaldo e compagni, assume così contorni ancora più importanti in ottica decismo scudetto consecutivo.

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo contro i calabresi, Pirlo dovrà fare a meno di diversi indisponibili. Non non potrà contare infatti gli infortunati Bonucci, Chiellini, Cuadrado e Arthur, oltre allo squalificato Rabiot, mentre McKennie, Bentancur e Morata non sono al meglio della condizione. Tra i pali probabile probabile chance per Buffon al posto di Szczesny, al quale dovrebbe essere concesso un turno di riposo dopo le tante gare giocate nell'ultimo mese. Linea difensiva a quattro composta dai brasiliani Danilo e Alex Sandro (che dovrebbe vincere la concorrenza di Frabotta) sugli esterni, con Demiral e De Ligt a formare la coppia centrale.

A centrocampo, vista la mancanza di Arthur e Rabiot, e la già sottolineata non perfetta forma fisica di McKennie, l'unico sicuro del posto è Bentancur, al quale potrebbe essere affiancato il giovane Fagioli, pronto a bagnare il suo debutto in Serie A. Sugli esterni, invece, dovrebbero agire Chiesa e Bernardeschi. In attacco l'unico sicuro del posto è il solito Cristiano Ronaldo, che dovrebbe far coppia con Kulusevski favorito su Morata. Anche lo svedese, come lo spagnolo, non è al meglio, ma dovrebbe partire dall'inizio. Spazio nella ripresa invece per Dybala, che andrà in panchina.