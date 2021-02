Juventus-Crotone: la top 5 dei gol della partita

Il club bianconero rivive i precedenti con i calabresi attraverso 5 gol

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo lunedì sera all'Allianz Stadium, per ospitare il fanalino di coda Crotone. I bianconeri vorranno subito ripartire dopo le due sconfitte ottenute contro il Napoli in campionato e il Porto in Champions League, che hanno minato i piani di rimonta in campionato di Andrea Pirlo, e la qualificazione, più difficile alla luce della sconfitta per 2-1 in terra portoghese ma non impossibile, vista anche la qualità superiore dei bianconeri rispetto ai portoghesi.

Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno analizzato i migliori gol che nelle ultime sfide hanno caratterizzato la partita contro il Crotone.

"I precedenti di Juventus-Crotone sono 3. Il primo si è giocato nel 2007 all'Olimpico, gli altri due allo Stadium, entrambi nel 2017, a pochi mesi di distanza. Il verdetto è sempre stato coerente, con nette affermazioni da parte dei bianconeri per un totale di 11 reti messe a segno e nessuna incassata. L'ultimo marcatore è Medhi Benatia, un tocco facile a porta vuota da un'azione originata da un calcio d'angolo.

2017-18 MARIO MANDZUKIC

C'è un solo giocatore che è riuscito a segnare in due partite diverse al Crotone. É Mario Mandzukic, che nel 2017 colpisce in entrambi gli incontri con i calabresi. Nel primo caso realizza una rete difficile, con una deviazione su cross a lunga gittata di Juan Cuadrado. Nella gara successiva, a confezionargli il gol è un compagno di squadra che non si vede abitualmente impegnato nel confezionare passaggi decisivi: Andrea Barzagli.

2017-18 MATTIA DE SCIGLIO

Al Milan non aveva mai segnato. Con la Juve, invece, vi riesce e lo fa proprio nell'ultimo Juventus-Crotone. La rete di Mattia De Sciglionel 3-0 del 26 novembre 2017 è la seconda. E si fa apprezzare anche per la fattura perché è un tiro dalla distanza che raccoglie una corta respinta della difesa avversaria e centra il bersaglio.

2016-17 PAULO DYBALA

Juventus-Crotone del 2016-17 è il più importante fra i 3 giocati a Torino. Ed il motivo è molto semplice. Grazie ai 3 punti guadagnati, la Signora festeggia la vittoria dell'ennesimo campionato e lo fa con una giornata d'anticiposulla conclusione del torneo. In un contesto così bello, non può che esserci una firma d'autore tra i marcatori. Ed è quella di Paulo Dybala, che disegna una punizione dalla parabola dolcissima sulla quale il portiere Cordaz non può intervenire.

2006-07 PAVEL NEDVED

Il primo storico Juventus-Crotone si gioca nel 2007, in una stagione anomala per i bianconeri, vissuta con ancora più determinazione per riportare il club nel posto che compete. E la foto del gol di Pavel Nedvedche apre la gara traduce perfettamente la ferocia della squadra, che in quel pomeriggio si esprime su buonissimi livelli e concretizza con un 5-0 la sua netta superiorità.

2006-07 ALESSANDRO DEL PIERO

Nel 5-0 al Crotone, la parte del protagonista la interpreta Alessandro Del Piero. Il capitano inventa una tripletta con gol variamente assortiti. Il primo (nella foto) nasce da un suo sinistro dai 16 metri, dopo che una serie di finte hanno spiazzato la difesa degli ospiti. Il secondo fa alzare in piedi l'Olimpico: lancio di Nedved, controllo di tacco a guadagnarsi lo spazio, avanzata e sinistro chirurgico rasoterra. Il terzo è una classica combinazione col compagno di reparto: David Trezeguet gli fornisce un pallone per un uno contro uno che Alex risolve con stop e tiro con grande velocità d'esecuzione." (Juventus.com)