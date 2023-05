Verso Juve-Lecce: il bilancio sorride ai bianconeri

Il bilancio sorride nettamente ai bianconeri con 13 vittorie in favore della Vecchia Signora contro una sola vittoria per i salentini. 5 infine i pareggi. 49 i gol messi a segno dai bianconeri contro 14 del Lecce. La prima gara tra i due club risale al match di Coppa Italia 1976/77: il Lecce riuscì fermò la Juve grazie al punteggio di 1-1.

Con i giallorossi nelle massima serie arrivò il primo confronto nella stagione 1985/86 con un netto 4-0 in favore della Juve che poi vinse lo scudetto quell'anno. Il primo punto in campionato per il Lecce arrivò qualche anno dopo: nel 1990/91 (il match finì a reti inviolate). Poi solo successi Juventus fino al 2000/01 quando Cavasin riuscì a portare a casa un 1-1 firmato da Alessandro Conticchio. La vittoria più bella e determinante dei giallorossi a Torino risale al 3-4 del 25 aprile 2004: all'epoca c'era Delio Rossi sulla panchina dei salentini.

Seguiranno poi tre goleade bianconere -in rimonta- fino al 2008/09. Alla stagione 2010/11 risale il primo scontro allo Juventus Stadium. L’1-1 firmato da Marchisio e Bertolacci ha reso per molto tempo i giallorossi una delle bestie nere per la Juve dalla nascita dell'Allianz. Tuttavia nell'estate della pandemia la Juve si impose per 4-0 con il Lecce in 10.