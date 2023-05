Baroni: “Daremo tutto: contro la Juve per fare punti. Ce la giochiamo”

E poi: " Ogni partita deve essere come l'ultima, per noi non ci deve assolutamente essere domani. Siamo una neopromossa, vogliamo salvarci a tutti i costi: solo nella nostra testa potevano entrare dei timori, ma noi abbiamo un dna importante L'alternanza Serie A/B impone di soffrire, ma noi rimaniamo sempre vivi".

Infine: " Cosa mi aspetto rispetto all'andata? Quel Lecce non era ancora pronto a fare un tipo di calcio importante, questo è innegabile: eravamo un po' attendisti . Chi dice che la Juve non stia facendo bene, si sbaglia di grosso: sono vivi e determinati. Sarò sempre riconoscente al mondo Juve: quando arrivai io erano sei o sette anni che la Primavera non vinceva più. Nel settore giovanile vinsi il primo trofeo dell'era Andrea Agnelli. Fa piacere".

Sulla formazione: "Persson sta crescendo, è un ragazzo interessante, ma deve trovare un po' di cattiveria in più. Ma anche Colombo ci darà una grossa mano: non ci dimentichiamo di lui. Baschirotto a destra? In questo momento non so, vediamo un po': Gendrey non sta benissimo fisicamente, ma sicuramente non è la questione diffida che può fare la differenza. Valuterò tutti: Umtiti sta bene, ma comunque siamo in tanti in quel ruolo. Banda ci sarà al 99%: sta bene ed è un ragazzo che può darci tantissimo".