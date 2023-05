Calciomercato Juve / Voci UK: Liverpool pronto alla maxi-offerta

Chiesa può lasciare la Juventus

Non ci sono dubbi: Chiesa è un attaccante di grande talento e potenziale, che ha già dimostrato di essere un giocatore importante per la Juventus. La sua velocità, la tecnica e la capacità di creare occasioni da gol lo rendono un giocatore molto interessante per qualsiasi squadra. Detto questo però, c'è una preoccupazione per la sua integrità fisica. Cosa che fa ragionare la società. Nonostante ciò, sembra che il Liverpool sia disposto a prendere il rischio di investire su di lui. La scelta potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa per il club inglese, che ha bisogno di rinforzi in attacco per cercare di competere con le altre grandi squadre europee.