Verso Juve-Inter, problemi a centrocampo: Allegri valuta il 4-3-3

Fare di necessità virtù rischia di essere il leitmotiv della Juventus che nel prossimo weekend di Serie A affronterà l' Inter in Serie A. Una necessità dovuta principalmente a un fato che pare colpire senza complimenti il centrocampo bianconero. Alle squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli e a un calciomercato invernale ancora lontano, si sarebbero aggiunti in serie gli acciacchi di coloro rimasti a disposizione di mister Allegri .

Dopo Manuel Locatelli sarebbe toccato a Fabio Miretti e, dopo di questi, sarebbe stato il turno di Weston Mckennie. Per il primo e il terzo le chance di tornare a disposizioni per il derby d'Italia sarebbero comunque alte ma ciò che è certo è che in perfette condizioni per l'impegno rimarrebbero solo Adrien Rabiot e Hans Nicolussi Caviglia. Ecco perché, come ipotizzato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo profilo social, la Juventus potrebbe cambiare pelle. Alla luce della prestazione di Federico Chiesa in nazionale contro la Macedonia, l'ipotesi 4-3-3, sarebbe tutt'altro che da scartare.