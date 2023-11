Sol Campbell svela: “Mi sarebbe piaciuto giocare alla Juventus”

Una Juve tornata competitiva. E' questa la novità di inizio stagione con la Vecchia Signora tornata a lottare per i vertici del campionato dopo più di tre anni. E al ritorno dalla sosta ci sarà pure l'opportunità di andare da soli in testa alla classifica. Vecchi fasti che hanno da sempre avuto grande fascino nei giocatori internazionali.

Le parole di Campbell

Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, Sol Campbell ha parlato della sua carriera e del calcio odierno, raccontando anche qualche retroscena di mercato: "Mi volevano Real e Barcellona, ma nessuno me lo ha mai detto. Mi sarebbe piaciuto provare in un altro campionato, giocare in squadre come Real, Barcellona o Juventus. Dovrò parlare con il mio agente (ride, ndr)".