Verso Italia-Ucraina: Spalletti prova il 4-3-3. Ballottaggio Loca-Cristante

Mancano poche ore all'esordio di Spalletti sulla panchina dell'Italia. Appuntamento fissato per domani (ore 20,45, diretta su Raiuno) contro l'Ucraina a San Siro. Subito dopo gli Azzurri voleranno a Skopje per pensare già al match contro la Macedonia del Nord (martedì prossimo).

L'ex tecnico del Napoli non ha tempo da perdere e vuole iniziare con il piede giusto. Come rivelato da Tuttosport oggi in edicola il nuovo ct si sta focalizzando molto sulla finalizzazione (scambi in verticale, tagli degli esterni, inserimenti delle mezzali). Nella giornata di ieri ha provato il 4-3-3 che resta una certezza. Tuttavia ci sono alcune riserve da sciogliere. Confermati Donnarumma, Di Lorenzo, Barella e Tonali, Immobile, Chiesa e Politano. Per il resto bisognerà aspettare le prossime ore. Tra i dubbi principali di Spalletti ci sono: la coppia di centrali di difesa e il ruolo di play con il ballottaggio Locatelli-Cristante. Dubbi anche per il terzino sinistro (con Dimarco e Spinazzola che si contendono la maglia da titolare).