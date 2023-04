Verso Inter-Juve: la lista dei convocati di Allegri

Sono 22 i convocati da Max Allegri per il match di ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma per stasera a San Siro alle ore 21.00.

Come anticipato, Dusan Vlahovic non sarà presente stasera. Altro assente lo squalificato Juan Cuadrado -dopo i fatti dell'andata all'Allianz Stadium- oltre a Kaio Jorge e Moise Kean fermi ai box. Nella lista di mister Allegri invece ci sono sia Arkadiusz Milik che Paul Pogba anche se entrambi non disputeranno l'intera gara perché ancora non al 100%.