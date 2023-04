Dybala rivela: “È stata la Juve a dirmi di indossare la 10 di Del Piero”

Dopo l'addio alla Juve Paulo Dybala è diventato i trascinatore della Roma di Mourinho. Intervistato da Diletta Leotta su Dazn la Joya ha parlato dell'importanza della maglia numero 10. “Il numero 10 della Roma sarà sempre Francesco Totti. Così come per Del Piero nella Juve. Alla Juve me lo chiese direttamente la società di indossare la 10 ed è stato un enorme piacere. Mai dire mai, ovviamente sarebbe una responsabilità unica”, ha detto il fantasista argentino.