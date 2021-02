Verso il Napoli, Pirlo studia alcuni cambi di formazione

TORINO- Vigilia di campionato per la Juventus, che domani alle 18.00 sarà ospite del Napoli al “Diego Armando Maradona”. Il club bianconero, dopo il successo sulla Roma della passata settimana, va in cerca di altri tre punti per continuare la rincorsa al primo posto, al momento occupato dal Milan con 7 punti di vantaggio. Una gara complicata nonostante il momento no degli uomini di Rino Gattuso, viste anche le tante energie spese nella serata di martedì, quando Cristiano Ronaldo e compagni, eliminando l’Inter, hanno conquistato l’accesso alla seconda finale di Coppa Italia consecutiva. Come dichiarato in conferenza stampa, mister Andrea Pirlo sta studiando alcuni cambi di formazione per domani.

La situazione infortunati

Mancherà sicuramente Arthur, fermo per una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea della gamba destra. Potrebbero invece rientrare Paulo Dybala e Aaron Ramsey: entrambi stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici che li hanno costretti a saltare le ultime partite. Il gallese è quello messo meglio e potrebbe essere convocato per poi sedere in panchina. L’argentino, invece, ha nel mirino soprattutto la gara con il Porto. Ci sarà Alvaro Morata, non al meglio martedì a causa di una lieve febbre, che potrebbe partire dal primo minuto in attacco. Bonucci, invece, si è allenato con il resto della squadra, ma potrebbe partire dalla panchina.

La probabile formazione

Tra i pali tornerà Wojciech Szczesny dopo il turno di riposa in Coppa. Linea difensiva a quattro che dovrebbe essere formata da Cuadrado, De Ligt (in vantaggio sull’acciaccato Bonucci), Chiellini e Danilo (occhio al ballottaggio con Alex Sandro). A centrocampo la mediana sarà formata per forza di cose da Rabiot e Bentancur, mentre Chiesa e McKennie dovrebbero agire sulle due fasce. In attacco l’unico sicuro del posto è Cristiano Ronaldo. Ballottaggio tra Kulusevski e Morata per far coppia insieme al numero 7, con lo spagnolo al momento avanti.