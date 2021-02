Ronaldo, 500 milioni di follower sui social. Nessuno come lui

TORINO – La Juventus ha iniziato al meglio il nuovo anno, con il mese di gennaio e febbraio che hanno visto i bianconeri vincere quasi tutte le partite disputate, tranne che per quella di campionato contro l’Inter a San Siro, persa per 2-0, e la semifinale di ritorno della Coppa Italia, pareggiata sempre con i nerazzurri per 0-0, risultato ininfluente per il passaggio in finale, conquistato dai bianconeri alla luce dell’1-2 nella partita di andata. La Juventus giocherà ora in finale contro l’Atalanta, che ha battuto il Napoli nell’altra doppia sfida. Uno dei protagonisti della cavalcata bianconera, dopo alcune partite di appannaggio, è stato ed è Cristiano Ronaldo, tornato al gol contro la Roma e con il Napoli nel mirino.

Domani il portoghese vorrà consolidare la sua leadership in testa alla classifica marcatori, ma nel mentre ne ha raggiunta un altra, fuori dal campo, anche essa di grande importanza. Il portoghese ha infatti raggiunto i 500 milioni di follower sui social: un numero impressionante se si pensa che i suoi follower sono più della popolazione degli interi Stati Uniti. Un fenomeno mondiale, anche sui social quindi, che ravvolgano di 261 milioni e mezzo di follower su Instagram, 148 milioni su Facebook e 91 milioni su Twitter, rendendo il portoghese la persona in assoluto più seguita in assoluto sui social.

Ronaldo è stato in grado di costruire la sua immagine anche al di fuori del rettangolo di gioco, dove risulta essere uno dei migliori in quello che fa. La sua popolarità social ha dato modo alle sue iniziative e ai suoi altri interessi di espandersi e diffondersi, oltre a generare in rete una grossa quantità di interazioni. I post del portoghese sono sempre molto commentati e generano una grande quantità di like, che lo hanno reso nel tempo il personaggio pubblico e più seguito tra tutti i canali social.