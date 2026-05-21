Thuram ancora a parte: derby a forte rischio

La Juventus continua la preparazione in vista del derby contro il Torino, ma l’attenzione dello staff tecnico è concentrata soprattutto sulle condizioni di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese non è ancora riuscito a lasciarsi alle spalle il fastidioso edema osseo che lo sta limitando da diversi giorni. Anche nell’ultima seduta alla Continassa ha lavorato separatamente dal gruppo oppure ha svolto attività differenziata senza partecipare realmente al lavoro collettivo. Una situazione che continua a preoccupare lo staff medico e che rende la sua presenza nel derby fortemente a rischio. Luciano Spalletti prenderà una decisione definitiva soltanto a ridosso della partita. L’ipotesi più concreta, al momento, è che Thuram possa al massimo accomodarsi in panchina e provare eventualmente a dare un contributo a gara in corso, qualora le sue condizioni dovessero migliorare nelle prossime ore. La sua eventuale assenza rappresenterebbe un problema importante per l’equilibrio della squadra, soprattutto in una partita fisica e intensa come il derby, dove le sue qualità atletiche e la capacità di coprire grandi porzioni di campo sarebbero particolarmente utili.

Gatti favorito per sostituire Bremer

Le notizie migliori arrivano invece dal resto della rosa. La squadra sta lavorando senza particolari problemi fisici e anche Kenan Yıldız sembra aver smaltito l’infiammazione che ne aveva limitato il rendimento nelle ultime settimane. Il talento offensivo dovrebbe quindi essere regolarmente a disposizione per una gara che può ancora decidere il futuro europeo dei bianconeri. In difesa, invece, sarà necessario sostituire lo squalificato Gleison Bremer. La candidatura più forte è quella di Federico Gatti, pronto a tornare dal primo minuto in una delle partite più delicate della stagione. L’ex Frosinone viene considerato il profilo più affidabile per aggressività, marcatura e conoscenza del contesto derby. Spalletti punta sulla sua personalità per guidare una difesa chiamata a non concedere errori in una sfida che la Juventus deve assolutamente vincere per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League.

Ultima occasione per salvare la stagione

La partita contro il Torino rappresenta molto più di un semplice derby cittadino. Per la Juventus è l’ultima occasione per provare a tenere aperta la corsa Champions e chiudere una stagione complicata con almeno una speranza ancora viva. I bianconeri dovranno vincere e contemporaneamente sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. Una situazione difficile, che aumenta ulteriormente la pressione sulla squadra e sull’ambiente. In questo scenario, recuperare anche solo parzialmente Thuram sarebbe fondamentale. Ma alla Continassa nessuno vuole correre rischi inutili: la decisione definitiva arriverà soltanto nelle ultime ore prima del calcio d’inizio.