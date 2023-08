Calciomercato Juve, Bonucci alla Lazio? Solo a una condizione…

La Juventus sta cercando di piazzare in uscita Bonucci: la Lazio sarebbe tra i club interessati per l'arrivo del difensore serve una cessione

A meno di tre giorno dalla chiusura del calciomercato, la Juventus non è riuscita ancora a cedere Leonardo Bonucci . Sul calciatore ci sarebbe l'interesse di diversi club, tra cui la Lazio .

Insieme all'Union Berlino, la società biancoceleste sarebbe quella che ha manifestato da più tempo l'apprezzamento per il giocatore. Inoltre, la squadra di Maurizio Sarri avrebbe il gradimento del giocatore che vorrebbe rimanere in Italia e giocare la Champions League.