Verona-Juve, la probabile formazione: Savona verso il debutto

La probabile formazione della Juventus contro l'Hellas Verona: tante le possibili novità, tra cui l'impiego dal primo minuto di Nicolò Savona

Dopo quello di Samuel Mbangula, Thiago Motta potrebbe lanciare un altro giovanissimo dal 1′ minuto nella Juventus contro l’Hellas Verona. Infatti, in una partita che vale il possibile primato solitario per le due squadre, appaiate in classifica a tre punti, dovrebbe scoccare l’ora di Nicolò Savona. Sarà lui che, insieme a Federico Gatti, Gleison Bremer e l’ex di turno Juan Cabal, dovrebbe completare il quartetto di difesa.

La probabile della Juve: Danilo recupera per la panchina

Con il brasiliano acciaccato a causa di una botta al tallone e recuperato in extremis solo per la panchina e il contemporaneo KO di Timothy Weah, apre la strada a Savona. L’impiego del difensore italiano, fresco di rinnovo e promozione in prima squadra, verrebbe considerato pressoché certo. Maggiori dubbi invece permarrebbero a centrocampo, dove tra Nicolò Fagioli e Douglas Luiz si aprirebbe un testa a testa per sostituire l’infortunato Khephern Thuram. Dubbio che dovrebbe essere sciolto solo con la lettura delle formazioni ufficiali. Infine, confermato in toto il tridente offensivo già visto alla prima giornata contro il Como.