Venezia-Juve, le formazioni ufficiali: c’è Kolo Muani

La Juventus sfida il Venezia, in una partita che può decidere una stagione. Di seguito le formazioni ufficiali.

Nell’ultima giornata ci campionato, la Juventus affronta il Venezia in trasferta, in una sfida che può cambiare una stagione. Infatti, i bianconeri sono al momento quarti, nell’ultimo posto che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League. Ma, Madama deve guardarsi dalla Roma, che dista soltanto un punto, con i giallorossi che, se dovessero vincere, con una contestuale non vittoria della Juve, scavalcherebbero proprio la Vecchia Signora. Gli ospiti comunque si schierano con il solito 3-4-2-1, con tante assenze a referto. In difesa spazio al trio inedito con Savona, Kelly e Costa davanti a Di Gregorio, complice anche l’assenza di Veiga. A centrocampo confermati Locatelli e Thuram, con Nico e Cambiaso sulle corsie. In avanti Conceicao e Yildiz a supporto di Kolo Muani, preferito ancora una volta a Vlahovic. Dalla panchina McKennie e Weah. I padroni di casa si schierano con il 3-5-2: Sverko in difesa, Busio e l’ex Nicolussi Caviglia a centrocampo, e in avanti la coppia formata da Gtkyaer e Yeboah.

Le formazioni ufficiali

VENEZIA(3-5-2): Radu; Sverko, Candè, Schingtienne; Zerbin, Busio, Nicolussi, Perez, Ellertson; Yeboah, Gtkyaer. All. Di Francesco

JUVENTUS(3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Kelly, Costa; Nico, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor