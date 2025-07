Venerato: “Fase di stallo per Sancho alla Juve”

Ciro Venerato, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della trattativa per Jadon Sancho.

Ciro Venerato, giornalista esperto di calciomercato, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Domenica Sportiva: “Fase di riflessione su Sancho, non c’entrano in questo momento i problemi economici e l’accordo con lo United e con il giocatore sono già definiti, ma ci sono altri tipi di problemi caratteriali o strutturali, insomma la Juventus si è fermato e l’intermediario della trattativa che è lì a Torino, non è stato ancora ricevuto da Comolli”.

"Non è un no definitivo ma in questo momento c'è una fase di stallo importante su Sancho. La Juventus sta giocando tutte le sue carte su Kolo Muani che piace non solo al Manchester United ma anche al Milan".