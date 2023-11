Vano: “Juventus-Inter da Scudetto. Giuntoli artefice della risalita”

Intervenuto a Radio Bianconera, Luca Vano, direttore di Footballnews24, ha trattato alcuni argomenti a tema Juventus. In primo luogo, il giornalista ha indicato nel direttore sportivo Cristiano Giuntoli il primo artefice della rinascita bianconera. Ecco le sue parole: “In primis Giuntoli, non tanto per il lavoro svolto sul mercato, ma per quello fuori dal campo. Mancava u dirigente come lui in grado di fare da collegamento tra dirigenza e squadra. Poi Szczesny. Dopo la brutta prestazione in casa del Sassuolo nessuno si aspettava potesse diventare un leader. Dalle mani del portiere polacco sono arrivati almeno dieci punti, rispetto ai 29 conquistati dalla squadra nelle prime 12 giornate di campionato. A lui darei la palma di migliore in questa prima fase della stagione, senza dimenticare la crescita di Locatelli, Miretti, lo stesso Bremer che sta offendo prestazioni di livello. Infine cito Allegri. Spesso viene criticato giustamente se la squadra gioca male, ma va elogiato per aver restituito solidità al gruppo".