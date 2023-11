Sudakov: “So che la Juve mi segue. Sogno di battere l’Italia con l’Ucraina”

Heorhij Sudakov si racconta tra campo e mercato. Il trequartista classe 2002 dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La Juventus mi segue? Sì, lo so, mi fa piacere. Io la seguo su TikTok… Ma sono i club che scelgono i giocatori, non io. Da piccolo mi piaceva vedere Sheva, Ibra e Kakà. Talento, fantasia e personalità. Ora vedo i match del Milan e dell'Inter in Europa, anche la Juve. Ma pure Roma, Napoli, i più forti sempre mi interessano, mi piace guardare il calcio in tv, i club che giocano bene, interessanti, attraenti e che fanno possesso".