van Bronckhorst: “Anche grandi club come Juve e Barcellona sono usciti”

Brucia ancora l' eliminazione dalla Champions League in casa Juventus . La sconfitta di Lisbona col Benfica ha posto fine alle ultime speranze con una giornata d'anticipo e ora l'ultima sfida con il PSG servirà per difendere l' Europa League . Ora tra i bianconeri sarà tempo di riflessioni sul futuro . Ma ieri è stata giornata di eliminazioni anche per altre squadre importanti.

Nel mercoledì di Champions League infatti sono state eliminate squadre del calibro del Barcellona , estromessa dall'Inter, che si è qualificata agli ottavi di finale, o l'Atletico Madrid, che ha pareggiato in casa con il Bayer Leverkusen con un finale rocambolesco. Fuori dalla massima competizione europea anche i Rangers, sconfitti ieri per 3-0 dal Napoli . I finalisti della scorsa Europa League ormai sono destinati al quarto posto, visti gli undici gol di distacco nella differenza reti con l'Ajax.

Ieri Giovanni van Bronckhorst, tecnico della squadra scozzese, in conferenza stampa, dopo la partita, ha parlato dell'eliminazione dei suoi. Nella sua analisi ha fatto riferimento anche alla Juve: "Abbiamo avuto personalità, ma dobbiamo anche essere realisti e guardare chi abbiamo davanti e al contesto. Questa è la Champions e siamo in un momento in cui anche grandi squadre come Juventus e Barcellona non si sono qualificate, dobbiamo solo pensare ad alzare il nostro livello".