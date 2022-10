Sconcerti: “Tanta differenza tra Juve e Benfica, la sosta può aiutare”

Come si esce da questa situazione difficile: " Se vai in Europa League devi cercare di vincerla . Non sei una squadra da Champions in questo momento ma sei la Juve e qualunque cosa fai devi cercare di vincerla . La situazione è particolarmente grave , non ci sono dubbi, ma non deve dimenticare il campionato, perché in un campionato del genere i dieci punti di distacco un anno fa Inter, Napoli e Milan li persero in poco tempo. Nulla è ancora definitivo ".

Sul rischio di esonero per Allegri: "E' un allenatore con le spalle forti, ieri è riuscito a perdere e basta. Avesse perso 4 o 5-1 sarebbe stato un ko che resta e che possono portare a qualunque soluzione. In questo momento dentro la Juve c'è qualcuno che pensa che Allegri sia un problema. Mi è dispiaciuto per Gatti ieri sera, non ha demeritato. Non so se sia il momento per fare esperimenti ora, serve mandare dentro i migliori. Questo è un momento decisivo non solo della stagione ma per il futuro. La sosta per il Mondiale può aiutare tanto la Juve".