Valentini: “La Juve ha bisogno di una rifondazione”

Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Tudor e Chiellini.

Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Mai come quest’anno è così aperta la corsa. Dicevamo del Milan, che forse ha bisogno di rifondare la società, ma credo abbia più necessità la Juve di questo, al di là di questa uscita di Calvo. Ho visto nelle ultime partite una squadra nervosa, poco serena. E questo non depone bene. Quando Yildiz si fa espellere così, e anche Kalulu a Roma, forse eccessivo in queso caso, vuol dire che c’è qualche problema che riguarda anche la gestione della squadra: Perché Tudor, che ha ridato vita a questa squadra, decidi di sostituire al 76′ un giocatore e fai entrare Adzic, poi lo togli dopo 10′. Vuol dire che hai sbagliato e questo non fa bene agli equilibri della squadra e agli umori dei giocatori. E nel recupero, prima del pari, Vlahovic riceve una palla a centrocampo da solo: allora ti fai aggredire e vai verso la linea di fondo, invece abbiamo visto come l’ha gestita”.

Su Chiellini

"Quante volte lo abbiamo detto? La Juve, come altre big, ha bisogno di ritrovare se stessa. ha una tifoseria incredibile, che ha bisogno di essere soddisfatta. Invece continua ad arrancare. Ieri sera è tornata a galla l'ipotesi Platini presidente, io dico magari perché una persona di quel carisma può essere certamente un momento di svolta, ma si rendessero conto i proprietari della Juve che se puntano su Platini, il francese non viene a Torino per fare il pupazzo ma chiede autonomia di scelte".