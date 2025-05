Udinese, Davis avvisa la Juve: “Non abbiamo mollato”

Keinan Devis, attaccante dell'Udinese, ha parlato della prossima sfida alla Juventus: per il giocatore, la squadra non mancherà di impegno

Intervistato per Udinese Tonight, Keinan Davis ha parlato della sconfitta in Serie A contro il Monza e del prossimo impegno contro la Juventus. Ecco le sue parole: “È stata una partita molto deludente. Il Monza è una buona squadra, ma dobbiamo essere in grado di batterli. È stato deludente per noi e per i tifosi. Non sono sicuro di cosa stia succedendo, nessuno di noi è sicuro. Ogni giorno lavoriamo in allenamento per invertire la rotta, è l’unico modo per uscirne: rimanere uniti e lavorare. Lavoreremo duro in allenamento in vista della partita contro la Juventus, per non deludere ancora e per mostrare che non abbiamo mollato”.

Davis: “Nelle ultime partite abbiamo deluso i tifosi”

Inoltre, l'attaccante ha anche aggiunto: "Dopo la sconfitta con il Monza in spogliatoio non ci siamo detti molto, eravamo scioccati e delusi. In ogni caso non c'è molto da dire, sappiamo di essere meglio di così e di non aver fatto abbastanza sul campo. Dobbiamo mostrare una reazione per noi stessi e per i tifosi. Da inizio stagione avevamo un obiettivo da raggiungere. A metà percorso abbiamo fatto tanti punti e abbiamo alzato il livello; invece, le ultime partite non sono state abbastanza buone e abbiamo deluso i nostri tifosi. Nelle ultime settimane non siamo stati all'altezza".