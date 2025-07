Valentini: “U23? La Juve è un progetto vincente”

Marco Valentini, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus Next Gen, parlando anche del progetto seconde squadre.

Marco Valentini, dirigente, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “È ovvio che chi le ha proposte lo ha fatto per i propri interessi, è anche giusto che sia così, ma secondo me sono uno strumento che per adesso ha dato un risultato positivo, perché la Juventus oltre che testare i propri giovani fa anche mercato per la prima squadra, alle U23 io non sono assolutamente contrario. Come tutte le cose, essendo stata una novità, va un attimo aggiornato il tutto, ma andrebbero inserite nella situazione di cui parlavo prima”.

Sul progetto

"Negli ultimi 5-6 anni da direttore sportivo è come se avessi fatto il direttore di una squadra Under 23 perché su 25 calciatori che avevo in rosa ne avevo più della metà under 23, quindi di fatto è come se l'avessi fatto. Sicuramente è una cosa stimolante perché ti aiuta nella costruzione del percorso di una carriera di un calciatore, è una cosa alla quale io mi sento anche molto affine e portato, sicuramente è un progetto diverso dalle prime squadre, ma professionalmente parlando secondo me è molto stimolante".