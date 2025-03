Valentini: "Allenatore? Il problema alla Juve è a monte..."

Antonello Valentini ha parlato degli ultimi scossoni in casa Juventus: per l'ex dirigente, i problemi dei bianconeri risiederebbero a monte

Intervistato per Tmw Radio, Antonello Valentini ha parlato dell’ultima decisione di cambiare allenatore alla Juventus e delle idee per la panchina del futuro. Ecco cosa ha detto: “Ci stiamo chiedendo se c’è una terza via alla Juve, ma ce ne sono tante. Conte? C’ho in testa quell’immagine di lui in tuta che dopo aver visto la campagna acquisti ha salutato tutti a preparazione in corso e ha mollato la Juve. Non vuol dire che non può tornare, ma il problema è a monte. Ossia il programma che una società seria, da rifondare ai livelli di vertice. Serve un programma veramente serio, che può essere interpretato da Conte, Pioli, Zidane, non ci vedo Gasperini… Io comincerei dalla testa, rimettere a posto i quadri e scegliere poi l’allenatore più adatto, che abbia una certa impronta bianconera”.

Valentini: “Ora non avrei sostituito Thiago Motta”

Inoltre, l'ex dirigente della FIGC ha aggiunto: "Sono critico con la gestione Motta ma soprattutto della società. Io Motta ora non lo avrei sostituito, l'obiettivo ora era raggiungere la Champions. E' un progetto fallito che non solo è una smentita nei confronti di Motta ma di tutti. Serve guardarsi ora negli occhi e capire cosa fare per riportare in alto la Juve. Ricordandoci che dentro il club c'è uno che sa di Juve come Chiellini, che ha prestigio personale, credibilità, conoscenze, e che viene sotto-utilizzato al momento".