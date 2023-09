Vaciago: “Juventus senza gioco e anima. Danilo? Meglio il silenzio”

Nel suo editoriale su Tuttosport, Guido Vaciago ha disaminato la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo . Ecco le sue parole: "Prevedere una tempesta è un merito solo se fai il colonnello dell’aeronautica e ti occupi del meteo. Se, invece, sei l’allenatore della Juventus e capisci che tira una brutta aria, puoi e devi intervenire subito. A maggior ragione in una settimana senza impegni e con un’unica partita da preparare. E se Massimiliano Allegri ha ragione nel pretendere equilibrio dei giudizi, non può essere stata un po’ di euforia mediatica a confondere così brutalmente le idee di una squadra. Questa tornata spaesata, disordinata, senza gioco e anima agonistica".

Il giornalista ha poi commentato le parole del capitano bianconero Danilo nel post partita: "Analizzare una sconfitta così imbarazzante non deve essere semplice, con l’umore in subbuglio e l’orgoglio sfregiato. Ma nel 2015, dopo una sconfitta in trasferta contro il Sassuolo, Gigi Buffon parlò di «prestazione indegna», di «voglia di sudare e lottare» e di «maglia della Juventus da rispettare». Ieri Danilo ha parlato di una «sconfitta che servirà da insegnamento» e di «campionato lungo». La sua saggezza è sempre preziosa, ma il capitano della Juventus non può archiviare una gara così sconcertante senza scuotere gli animi. Ieri molli e distratti, altrimenti è meglio un dignitoso silenzio".