Pistocchi: “Sassuolo-Juve sagra degli errori. Vinto chi ha sbagliato meno”

Maurizio Pistocchi , tramite il suo profilo social su X, ha parlato della partita disputata dalla Juventus contro il Sassuolo . Ecco le sue parole: "Nella sagra degli errori, tra papere clamorose e gol sbagliati, alla fine vince chi sbaglia di meno: il Sassuolo , che segna 4 gol. La Juve va sotto per la papera di Szczesny sul tiro di Lauriente , per i bianconeri l’1:1 arriva con l’autorete di Vina, Berardi con un gran sx fa il 2:1, Vlahovic fallisce il 2:2, subito imitato da Lauriente, Chiesa trova lo spazio per il 2:2, ma Pinamonti prima, e una sciagurata autorete di Gatti poi, chiudono il discorso".

Il giornalista ha proseguito: "Meglio il Sassuolo, più chiaro nel gioco e nella proposta, e passo indietro della #Juve, non solo per il risultato: lunga, imprecisa, e con problemi in tutti i reparti. Migliore in campo Berardi, che rischia l’espulsione per un fallo pericoloso su Bremer, ma è graziato da Colombo: solo ammonito".